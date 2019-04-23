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أخبار محلية > بالفيديو.. امرأة قُصت أمعاؤها بخطأ طبي بالمدينة تكشف آخر المستجدات
23/04/2019   8:19 ص

بالفيديو.. امرأة قُصت أمعاؤها بخطأ طبي بالمدينة تكشف آخر المستجدات

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أكدت مرام اللهيبي، المريضة التي تعرّضت لخطأ طبي بقص جزء من أمعائها أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها بأحد مستشفيات المدينة المنورة، أنها ما زالت تعاني من مضاعفات العملية.

وأوضحت أنها تشكو من التهاب على الرئة لوجود مياه عليها وفي البطن، كما أُخرجت من المستشفى رغم استمرار آلامها، ووجود جرح مفتوح معرّض للالتهاب والجراثيم، لافتة إلى أن المستشفى رفض إعطاءها أي تقرير أو دواء.

وانتقدت المريضة الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، وادّعت أنها تقف في صف المستشفى، وكذلك اللجنة الشرعية، رغم حصولها على تقرير بتوقف الأمعاء، مؤكدة أن الحكم صدر بأن تتوجه للاستئناف لأنها لا تملك أي دليل.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الأشعة التي تم على أساسها إجراء عملية الولادة القيصرية لها لا تخصها بل هي لمريضة أخرى، وذلك خلال مداخلتها على برنامج “الراصد” على “الإخبارية”، موضحة أنها طلبت إحالة الأمر للجهات المعنية على اعتبار أنه تزوير، إلا أنه لم يستجب لها.

 

بالفيديو.. امرأة قُصت أمعاؤها بخطأ طبي بالمدينة تكشف آخر المستجدات

أخبار محلية
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