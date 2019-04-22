فاز النادي الأهلي على فريق بیرسبولیس الإيراني بنتيجة 2-1 سجلهما السوري عمر السومة، فيما سجل شجاع زاده لاعب بیرسبولیس هدف فريقه الوحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الرابعة لدوري المجموعات لأبطال آسيا.
وشهد الشوط الأول هجوما من الفريق الإيراني، وتصدى محمد العويس حارس مرمى الأهلي لأكثر من هجمة، حتى احتسب الحكم الصيني “ما نينغ” ركلة جزاء للأهلي نجح السومة في إحرازها ليتقدم الأهلي في الدقيقة 30.
وفي الشوط الثاني نشط الأهلي، وكاد السومة أن يضاعف النتيجة لكن حارس بیرسبولیس تصدى لتسديدته، وشهد الشوط محاولات فريق بیرسبولیس لإدراك التعادل، إلا أنه فشل، وفي الدقيقة 84 سجل السومة الهدف الثاني له وللأهلي، من تسديدة من لعبة ثابتة خارج منطقة الجزاء.
وفيما كانت المباراة على وشك الانتهاء، تمكن الفريق الإيراني من تقليص الفارق عند الدقيقة “90+3″، لتنتهي المواجهة بفوز الأهلي 2-1، ليصبح رصيده 6 نقاط في المركزالثاني، وبیرسبولیس 4 نقاط بالمركز الرابع والأخير.
وفق “أخبار 24”.