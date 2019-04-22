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أخبار محلية > شاهد.. لقطات من داخل الاستراحة وكر إرهابيي الزلفي.. ووصية أحدهم بين المضبوطات
22/04/2019   6:59 م

شاهد.. لقطات من داخل الاستراحة وكر إرهابيي الزلفي.. ووصية أحدهم بين المضبوطات

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كشفت رئاسة أمن الدولة في مقطع فيديو عمّا عُثر عليه باستراحة حي الريان بالزلفي والتي اتخذها الإرهابيون الذين قاموا بهجوم فاشل على مركز مباحث محافظة الزلفي، وكراً لهم للإعداد لأنشطتهم الإرهابية.

وأظهر المقطع ما يشبه معملا لتصنيع المتفجرات والاحزمة الناسفة، به قنابل يدوية محلية الصنع، وكمية من مواسير السباكة المشرّكة تستعمل كقنابل، جوالات مشرّكة، قدور ضغط مشرّكة، وسلاحا كلاشينكوف، وأسلحة بيضاء، وغيرها.

كما عُثر على مواد كيماوية وكرتون أعواد كبريت وصاعق متفجر محلي الصنع ومسامير، وجهازي اتصال لاسلكي وأجهزة محمول، وهويات وبطاقات صراف، ووصية أحد الجناة، وسيديهات ومطبوعات.وفق “أخبار 24”.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة نتائج التحقيقات الأولية حول إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي صباح أمس (الأحد)، والذي أسفر عن مقتـل المهاجمين الأربعة وإصابة ثلاثة من رجال الأمن، مشيرة إلى أنها داهمت استراحة كانت مستأجرة باسم أحدهم واستخدموها لممارسة نشاطهم الإجرامي.

شاهد.. لقطات من داخل الاستراحة وكر إرهابيي الزلفي.. ووصية أحدهم بين المضبوطات

أخبار محلية
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