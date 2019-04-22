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اخبار رياضية > الاتحاد يتعادل مع لوكوموتيف الأوزبكي ويتصدر المجموعة مؤقتاً
22/04/2019   6:59 م

الاتحاد يتعادل مع لوكوموتيف الأوزبكي ويتصدر المجموعة مؤقتاً

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تعادل نادي الاتحاد ونادي لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب نادي لوكوموتيف، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات لأبطال آسيا.

وشهدت المباراة بداية سارة لمشجعي العميد عندما تقدم له لاعبه ومحترفه البرازيلي روماريو داسيلفا بهدف في الدقيقة 12، إلا أن لوكوموتيف حقق التعادل بقدم لاعبه عبدوخاليغوف تيمورخوجا في الدقيقة 36.

ورغم طرد لاعب لوكوموتيف إسلوم توختاخوجاييف في الدقيقة 75 فإن الاتحاد فشل في استغلال النقص العددي، لتنتهي المباراة بالتعادل، ويتصدر الاتحاد المجموعة مؤقتا بـ 7 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الوحدة الإماراتي والريان القطري والتي تقام مساء اليوم.

وفق “أخبار 24”.

الاتحاد يتعادل مع لوكوموتيف الأوزبكي ويتصدر المجموعة مؤقتاً

اخبار رياضية
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