أول تصريح للفالح بعد البيان الأمريكي حول العقوبات على صادرات النفط الإيراني

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.
وجدد الفالح التأكيد على أن المملكة مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن، مشدداً على أن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين.
وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم المملكة بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.وفق “أخبار 24”.
وأصدرت الولايات المتحدة بياناً أعلنت بموجبه عدم تجديد الإعفاءات لبعض الدول المتعلقة بالنفط الإيراني عند نهاية مدتها في مايو المقبل.