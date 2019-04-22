أعلنت رئاسة أمن الدولة القبض على 13 إرهابياً، سعوديي الجنسية، بعد الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها.
وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها.
وأضاف أنه على إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر اليوم (الإثنين) عملية أمنية استباقية؛ نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم:
وفق “أخبار 24”.