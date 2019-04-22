انطلق اليوم (الإثنين) تمرين “أسد الجنوب 3″، الذي تشارك فيه القوات البرية الملكية السعودية مع الجانب الفرنسي في المنطقة الشرقية، وذلك بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني ومن الجانب الفرنسي المقدم لوكيه.
وألقى قائد المنطقة الشرقية كلمة رحب فيها بالضيوف المشاركين، معلناً انطلاق فعاليات تمرين أسد الجنوب المشترك في نسخته الثالثة في المنطقة الشرقية بين القوات الفرنسية والقوات البرية الملكية السعودية.
و”أسد الجنوب” هو عبارة عن تمرين مركز قيادة يهدف إلى تبادل المعلومات وزيادة الخبرات بين قوات البلدين ويركز على تدريب القادة وهيئة الأركان على التخطيط وعملية صنع القرار العسكري.
بدوره، ألقى قائد القوة المشاركة من الجانب الفرنسي كلمة ذكر خلالها أن تمرين أسد الجنوب هو تمرين حقيقي يسمح للقوتين السعودية والفرنسية بتبادل الخبرات والمهارات.
وبدأ التمرين برفع العلمين السعودي والفرنسي وعزف السلام الوطني لكلا البلدين.
وفق “أخبار 24”.