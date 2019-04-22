حظيت مبادرة “دعم الدفعة المقدمة للمدنيين” على إقبال واستفسار بشكل لافت في معرض سكني إكسبو جدة 2019، لتحوز النصيب الأكبر في الطلب من بين مبادرات صندوق التنمية العقارية وحلوله التمويلية المختلفة التي قدمها لزوار المعرض من مستفيدي برنامج “سكني”.
المبادرة التي أطلقها صندوق التمية العقارية مؤخرا تأتي لدعم المواطنيين المدنيين في القطاعين الحكومي والعسكري والمتقاعدين العسكريين ممن أتموا 50 عاما وأكثر، يحصلوا من خلالها على قرض حسن إضافي يصل إلى 140 ألف ريال، بالإضافة إلى “القرض العقاري” المدعوم” الذي يصل إلى 500 ألف ريال.
وذكر المواطن إبراهيم اللحياني متقاعد من القطاع العسكري لـ”أخبار 24“، أنه قدم من محافظة بحرة قاصداً المعرض لمعرفة مدى إمكانية حصوله على القرض العقاري وشراء وحدة جاهزة من السوق، وهو الهدف الذي حدده مسبقا وحدد الوحدة السكنية التي يرغب في شرائها، وقد وجد – على حد وصفه- عروضا تمويلية جيدة الى حد ما، وسيستخير لاختيار العرض المناسب له ولعائلته.
وفي ذات السياق يؤكد صالح المجنوني أحد مستفيدي “سكني”، أنه سمع منذ وقت مبكر عن المبادرة وقام بتسجيل بياناته في موقع المستشار العقاري الخاص بصندوق التنمية العقارية، مضيفا أنه عندما علم بالمعرض وجدها فرصة للالتقاء بالشركات والبنوك عن قرب، والحمدلله كانت زيارة سلسة وسهلة ورفع طلب التمويل على أمل اكتمال الإجراءات خلال اليومين القادمة.
وأضاف المجنوني: كل تأخيرة فيها خيرة، لقد صدرت لي موافقة سابقة ولكن تأخري في إكمال الإجراءت كان خيرة، وجاءت مبادرة المدنيين التي تمنحني قرضا حسنا يصل إلى 140 ألف، وما يميز هذا القرض أن سداده سيكون بعد انتهائي من القرض الأساسي.
يشار إلى أن المبادرة جاءت لإيجاد المزيد من الحلول الداعمة للمواطنين في تملك المساكن، وانطلاقاً من أهداف برنامج “سكني” لخدمة المواطنين باختلاف شرائحهم المتنوعة، وتسهيل حصولهم على الحلول السكنية والتمويلية المناسبة، ما يسهم في رفع نسبة التملك.