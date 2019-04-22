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أخبار محلية > فتح باب التسجيل إلكترونيا في كلية الملك خالد العسكرية اعتبارا من الأسبوع القادم
22/04/2019   6:50 م

فتح باب التسجيل إلكترونيا في كلية الملك خالد العسكرية اعتبارا من الأسبوع القادم

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أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل إلكترونياً في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادات الجامعية، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء 3 رمضان 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون عن طريق تعبئة النماذج الموجودة على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية عبر هذ الرابط.

ولفت الإعلان إلى أن نتائج القبول المبدئي ستعلن عبر موقع لجنة القبول والتسجيل، وكذلك عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني، منوهاً بالراغبين مراجعة موقع وزارة الحرس الوطني لمعرفة شروط التسجيل عبر هذا الرابط.وفق “أخبار 24”.

فتح باب التسجيل إلكترونيا في كلية الملك خالد العسكرية اعتبارا من الأسبوع القادم

أخبار محلية
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