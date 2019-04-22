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اخبار رياضية > “الهريفي” يوجه نصيحة للهلاليين بعد خسارتهم في نهائي البطولة العربية
22/04/2019   1:26 م

“الهريفي” يوجه نصيحة للهلاليين بعد خسارتهم في نهائي البطولة العربية

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نشر لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي سابقاً فهد الهريفي لقطة للاعب الهلال ألبرتو بوتيا وهو يحاول الاعتداء على حكم مباراة الهلال والنجم الساحلي ضمن بطولة زايد للأندية الأبطال.

ووجّه الهريفي نصيحة لمنسوبي إدارة نادي الهلال على إثر لقطة بوتيا عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قائلاً: “إني لكم من الناصحين مثل هذه المشاهد تكررت كثير ولا تفيدكم وياليت هناك سبب حقيقي للاعتراض”.

وأضاف: “الأوت صحيح والتسلل لا يوجد والاستشهاد بأوت غير الحقيقي كذب وخداع! يجب مواجهة اللاعبين بأخطائهم هم الأساس، الأعذار غير مقبولة ضغط، إرهاق، حكام.. كلام فاضي”.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن نادي الهلال خسر من نظيره نادي النجم الساحلي بهدف مقابل هدفين في نهائي بطولة زايد للأندية الأبطال الخميس الماضي.

“الهريفي” يوجه نصيحة للهلاليين بعد خسارتهم في نهائي البطولة العربية

اخبار رياضية
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