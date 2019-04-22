آسيوياً.. الاتحاد لتعزيز الصدارة.. والأهلي للنهوض

يدخل فريقا الاتحاد والأهلي، يوم الإثنين، المعترك الآسيوي بطموحات مختلفة، حيث يسعى فريق الاتحاد، إلى تعزيز صدارته في ترتيب مجموعته التي تضم إلى جانبه الوحدة الإماراتي ولوموكوتيف الأوزبكي والريان القطري، فيما يبحث الفريق الأهلاوي عن الخروج من المركز الأخير في ترتيب مجموعته.
ويحل فريق الاتحاد ضيفاً على نظيره لوكوموتيف الأزبكي، ضمن مباريات الجولة الـ4 من دوري أبطال آسيا، على ملعب نادي لوكوموتيف، الذي يحل في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، خلف الوحدة والاتحاد اللذان كسبا 6 نقاط من ثلاث مباريات.
وفي اللقاء الثاني، يستضيف فريق الأهلي نظيره بيرسبوليس الإيراني، على ملعب آل مكتوم في دبي، ضمن ذات الجولة، ولا يملك الفريق الجداوي خياراً غير الفوز في المواجهة، للدخول في المنافسة على بطاقتي التأهلي إلى ثمن نهائي البطولة، حيث يتذيل الفريق ترتيب مجموعته بـ3 نقاط، خلف باختاكور الأزبكي المتصدر بـ5 نقاط، وبيرسبوليس الوصيف بـ4 نقاط، والسد القطري الثالث بـ4 نقاط.وفق “الرياضية”.