4 أندية سعودية تقبض 2.5 مليون .. الهلال الأكثر

ضمنت الأندية الأندية السعودية المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا مبلغ 2.474.868 ريالا (660 ألف دولار) نظير خوضها ثلاث جولات من النسخة الـ38 من تاريخ البطولة القارية من بند بدلات تكلفة السفر للأندية التي تلعب خارج ملعبها التي أقرها الاتحاد الآسيوي إضافة إلى مكافآت الفوز والتعادل في دور المجموعات.
ولم يحصل أي فريق مشارك في البطولة الحالية على العلامة الكاملة، حيث لم يحقق أي فريق الفوز في كل مبارياته الثلاث، حيث جاء في القمة كل من ذوب آهن أصفهان الإيراني، كاشيما إنتلرز الياباني، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بفوزين، وتعادل، ودون خسارة. وحصدت الأندية السعودية مبلغ 1.349.928 ريالا من بند بدلات تكلفة السفر للأندية التي تلعب خارج ملعبها بواقع خوضها ست مباريات على أرض منافسيها، فيما حصلت من مكافآت الفوز 1.124.940 ريالا قيمة ستة انتصارات.
وسجل فريقا الهلال والاتحاد انتصارين لكل منهما وخسرا مباراتين، فيما سجل النصر والأهلي انتصارا وحيدا لكل فريق وخسرا مواجهتين، ولم تشهد مباريات الأندية السعودية الأربعة أي تعادل في المواجهات الـ12 التي خاضوها في ثلاث جولات.
ويعد الهلال متصدر المجموعة الثالثة الأكثر ظفرا من نظرائه السعوديين جمعا لمكافآت وجوائز الاتحاد الآسيوي بـ 927.856 ريالا (220 ألف دولار)، ثم الأهلي بـ 716.979 ريالا (170 ألف دولار)، ثم الاتحاد بـ 599.968 ريالا (160 ألف دولار)، وأخيرا النصر بـ 412.478 ريالا (110 آلاف دولار).
وتشهد النسخة الحالية في تاريخ البطولة القارية للأندية زيادة في إجمالي المكافآت المالية للبطولة، التي وصلت إلى 29.4 مليون دولار، وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، بدلا من 25 مليونا كما كانت في نسخة 2018 الماضية.وفق “الإقتصادية”.
وسبق للاتحاد الآسيوي زيادة مجموع الجوائز المالية للبطولة مرتين الأولى في نسخة 2017، ووصلت إلى 75 مليون ريال (20 مليون دولار)، والثانية في نسخة العام الماضي ووصلت إلى 93.750 مليون ريال (25 مليون دولار)، والزيادة الثالثة والحالية بلغت 110.250 مليون ريال (29.4 مليون دولار).
ولم يغير الاتحاد القاري مجموع الجوائز الخاصة بالبطل والوصيف، حيث سيحصل الأول على 15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، وسيحصل الثاني على 7.5 مليون ريال (مليوني دولار) “أي 22.5 مليون ريال”.
ورصد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 14.250 مليون ريال (3.8 مليون دولار) للفرق المتأهلة للأدوار النهائية، حيث سيحصل كل فريق يتأهل إلى دور الـ16 على مبلغ 375 ألف ريال (100 ألف دولار)، ومبلغ 562.5 ألف ريال (150 ألف دولار) لكل فريق يتأهل لدور الثمانية، ومبلغ 937.5 ألف ريال (250 ألف دولار) لكل فريق يصل للدور نصف النهائي على أن يحصل كل فريق على 187.5 ألف ريال (50 ألف دولار) في كل فوز في أدوار الحسم النهائية.