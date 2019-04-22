مدرب الهلال يدرس إراحة 3 لاعبين أمام الاستقلال

كشفت مصادر مطلعة في نادي الهلال أن مدرب الفريق الكرواتي زوران ماميتش سيعمد إلى إراحة 3 لاعبين أساسيين حينما يلتقي الفريق الأزرق نظيره الاستقلال الإيراني في أبوظبي.
ويُتوقع أن يكون المهاجم الفرنسي غوميز هو اللاعب الأكثر رغبة في الراحة من بين زملائه حول المباراة، بالإضافة للاعبين آخرين، ويهدف زوران من ذلك إلى أن يكون الفريق جاهزاً للقاءات المحلية المقبلة للفريق أمام التعاون في كأس الملك، ومن ثم الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ولن يكتفي زوران بإبقاء ثلاثة من الأساسيين إلى جانبه على دكة البدلاء في مباراة الاستقلال الإيراني بل سيعمل على إراحة لاعبين آخرين واللعب بالبدلاء في مباراة التعاون المقبلة ضمن نصف نهائي كأس الملك، كون الفريق يعيش أزمة إرهاق بحسب إدارة النادي والجهاز الفني.
وتقرر أن يغادر الفريق الأزرق أبوظبي ظهر اليوم الاثنين استعداداً للقاء الغد فيما جرت العائدة أن يسافر الفريق قبل اللقاءات الآسيوية بيومين على الأقل، وفسر هذا القرار بحالة التعب الشديدة التي واجهها الفريق أخيراً من جراء تتالي المباريات على الصعيد المحلي والعربي والآسيوي.وفق “الشرق الأوسط”.
من جانب آخر، كثفت العيادة الطبية في نادي الهلال العلاج على اللاعب البيروفي كاريلو ليكون جاهزاً للقاء التعاون في كأس الملك أو الدوري كحدّ أقصى بهدف إشراكه في المباريات المقبلة فيما قد يشارك في مباراة اليوم عبد الله عطيف الذي أظهر تعافيه من الإصابة، ومشاركته في عدد من التدريبات أخيراً.
إلى ذلك يتجه بعض أعضاء الشرف إلى مساندة الفريق الأزرق في المباريات المقبلة، كونها مواجهات حسم وقطف ثمار الموسم، خصوصاً بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل ضد بعض الراغبين في خسارة الفريق من قبل بعض الهلاليين، وهو ما أثار ضجة كبرى داخل النادي وخارجه في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل رئيس النادي السابق سامي الجابر يكتب سلسلة تغريدات في «تويتر» يعلن فيها مساندة الفريق في الفترة الحالية بعد تلميحات بأنه هو المقصود من تصريحات الرئيس الحالي.