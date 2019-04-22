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اخبار رياضية > جستنيه: أتمنى أن يجلب خليل جلال حكم افتتاح ونهائي مونديال روسيا لمباراة الاتحاد والنصر
22/04/2019   1:22 م

جستنيه: أتمنى أن يجلب خليل جلال حكم افتتاح ونهائي مونديال روسيا لمباراة الاتحاد والنصر

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قال الكاتب والناقد الرياضي عدنان جستنيه، إنه يتمنى أن يختار رئيس لجنة الحكام خليل جلال، لبطولة خادم الحرمين الشريفين حكاماً بمستوى وحجم هذه البطولة التي تحمل إسماً غاليا على القلوب.

وأضاف جستنيه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه يتمنى أن يجلب جلال لمباراة الاتحاد والنصر المقررة السبت، ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، الحكم الذي قاد افتتاح ونهائي بطولة كأس العالم بروسيا.

ويلتقي الاتحاد والنصر السبت المقبل 27 إبريل الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين.وفق “أخبار 24”.

جستنيه: أتمنى أن يجلب خليل جلال حكم افتتاح ونهائي مونديال روسيا لمباراة الاتحاد والنصر

اخبار رياضية
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