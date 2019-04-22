شكوك حول مشاركة حمدالله أمام الزوراء

فضل الجهاز الفني بنادي النصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا منح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مزيدا من الراحة عن التدريبات، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن شكا اللاعب من إصابة في مفصل القدم خلال مواجهة الفتح الخميس الماضي، ولم تتأكد بعد مشاركة اللاعب في القائمة الأساسية التي سيدخل بها النصر مواجهة الغد الثلاثاء أمام الزوراء العراقي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، حيث وضح من خلال مناورة الأمس اعتماد فيتوريا على المهاجم عبدالله آل سالم في خط المقدمة إلى جانب فهد الجميعة، فيما سيقود البرازيلي جوليانو خط الوسط بعد أن كان قد أبقاه على دكة البدلاء في المباراة الماضية التي كسبها النصر بأربعة أهداف لواحد.
وتغادر في العاشرة من صباح اليوم وعبر طائرة خاصة بعثة الفريق إلى مدينة كربلاء العراقية، ويترأس البعثة نائب الرئيس عبدالعزيز الجليل، وسيعقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا عصر اليوم وقبل انطلاقة الحصة التدريبية الرئيسية مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة، وتقرر أن تعود البعثة النصراوية في العاشرة مساء إلى الرياض من أجل منح اللاعبين مزيدا من الراحة قبل مواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقررة السبت المقبل في جدة.وفق “اليوم”.
وتلقت إدارة النصر خطابا من الاتحاد الآسيوي يفيد بموافقته على تأجيل مواجهة ذوب آهن الإيراني في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا والمقررة في 16 من رمضان الساعة التاسعة بتوقيت العراق، بعد رفض إدارة الفريق الإيراني تأخير انطلاقة المباراة بسبب صيام اللاعبين، قبل أن تضطر إدارة النصر لمخاطبة الاتحاد الآسيوي من أجل الموافقة على تأجيل المواجهة لأربع ساعات.