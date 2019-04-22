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أخبار محلية > متحدث البنوك: من المستبعد استخراج البطاقات الائتمانية عن بعد في المستقبل القريب
22/04/2019   1:16 م

متحدث البنوك: من المستبعد استخراج البطاقات الائتمانية عن بعد في المستقبل القريب

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أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أنه من المستبعد أن يكون هناك في المستقبل القريب أي عملية تقنية حديثة لاستخراج العميل بطاقته الائتمانية عن بعد.

وأوضح حافظ وفقا لـ”اليوم” أن البطاقات الائتمانية تعد ضمن عمليات إقراض وتمويل العميل، وهذا يتطلب من البنك أن يقوم بخطوات وإجراءات ترتبط بسياسة الإقراض والتمويل للعملاء وفقا لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد.

وبين أن استخراج تلك البطاقات يتطلب أيضا دراسة الجدارة الائتمانية للعميل والرجوع بموافقة العميل إلى سجله الائتماني لدى “سمة”، لافتا إلى أن منح هذه البطاقات لا يشكل عبئا ماليا يرهق كاهل حامل البطاقة.

متحدث البنوك: من المستبعد استخراج البطاقات الائتمانية عن بعد في المستقبل القريب

أخبار محلية
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