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أخبار محلية > “صحة عسير” تنفذ قرارا بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة وتغرمه 50 ألف ريال
22/04/2019   1:17 م

“صحة عسير” تنفذ قرارا بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة وتغرمه 50 ألف ريال

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أغلقت “صحة عسير”، أمس (الاحد)، أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة، وغرمته 50 ألف ريال، وذلك بسبب عدة مخالفات تم رصدها.

وكانت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، أصدرت عددًا من القرارات بإغلاق المستشفى المخالف، لعدم تقيده بنظام مكافحة العدوى، ونقص بعض التجهيزات، ومخالفات في بعض التراخيص اللازمة.

وأوضحت صحة عسير أن لجنة من فريق إدارة الالتزام وقفت على المستشفى، وتم تنفيذ القرار مع إلزام مالك المنشأة بمراجعة إدارة الالتزام لتعديل وضعهم بما يتوافق مع النظام فورًا، واستمرار الإغلاق حتى تلافي جميع الملاحظات.وفق “أخبار 24”.

“صحة عسير” تنفذ قرارا بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة وتغرمه 50 ألف ريال

أخبار محلية
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