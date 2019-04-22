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أخبار محلية > بيلاروسيا تمنع مواطناً من قضاء شهر العسل بسبب تغير شكله عن صورته في الجواز
22/04/2019   1:14 م

بيلاروسيا تمنع مواطناً من قضاء شهر العسل بسبب تغير شكله عن صورته في الجواز

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منعت السلطات في جمهورية بيلاروسيا مواطناً سعودياً من الدخول عبر جوازات مطار العاصمة مينسك؛ لاختلاف صورته في الجواز عن شكله الحالي.

وأوضح المواطن محمد عادل، وفقاً لـ “عكاظ”، أن الجوازات في مطار مينسك منعته من الدخول مع زوجته لتغير شكله عن صورة الجواز، بسبب إجرائه عملية تكميم معدة، لافتاً إلى أن الجوازات حجزت تذكرتي سفر له ولزوجته؛ لإعادتهما إلى المملكة عن طريق الأردن اليوم (الإثنين).

وناشد عادل سفارة المملكة لدى بيلاروسيا بالتدخل لحل مشكلته؛ نظراً لأنه قدم لقضاء شهر العسل، وحجز الفندق لمدة 10 أيام.

بيلاروسيا تمنع مواطناً من قضاء شهر العسل بسبب تغير شكله عن صورته في الجواز

أخبار محلية
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