هل تتغير مواعيد تناول الأدوية لمرضى القلب والضغط في رمضان؟.. استشاري يجيب

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايین الدكتور خالد النمر، أن مواعيد تناول الأدوية لمرضى القلب خلال شهر رمضان تختلف من حالة لأخرى، مشيراً إلى أن الأدوية التي لا تؤثر على الضغط يمكن أخذها بعد الفطور مباشرة.
وقال النمر عبر “تويتر”: “إن لكل حالة تفاصيلها، فلا يمكن الحكم على جميع المرضى بنفس المعيار”، مضيفاً أن المريض نفسه تتغير حالته من يوم لآخر فقد يستطيع الصوم في أول رمضان ثم يفطر بعد ذلك.
ولفت إلى أن غالبية الصائمين يفقد 1.5% من وزنه سوائل قبل الإفطار، لذا يُنصح بأخذ أدوية الضغط بعد التراويح مباشرةً، كونه قد استرجع كمية كافية من السوائل لجسمه، مبيناً أن الصيام فرصة ذهبية للتحكم بالضغط والإقلاع عن التدخين والتحكم بالدهون الثلاثية وإنزال الوزن.وفق “أخبار 24”.