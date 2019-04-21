حالة الطقس المتوقعة غداً الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً الإثنين، أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم والرياض والشرقية والجوف ونجران.
في حين تتهيأ فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على نجران وشرورة والرياض والشرقية ومرتفعات جازان وعسير والباحة.
ولم تستبعد “الأرصاد” تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
ويُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة في شرورة (38) درجة، وأدنى درجة حرارة (4) في طريف بالحدود الشمالية.وفق “أخبار 24”.