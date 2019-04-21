“حساب المواطن”: أودعنا 40 مليار ريال في حسابات المستفيدين حتى الدفعة السابعة عشرة

بلغ مجموع مبالغ الدعم التي أودعها “حساب المواطن” في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الـ17 التي أودعت قبل 10 أيام أكثر من 40 مليار ريال.
وارتفع إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين إلى 3.77 مليون مستفيد، مقارنةً بالدفعة الماضية التي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون مستفيد.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة السابعة عشرة.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون، مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد، ليشكلوا ما نسبته 39%.