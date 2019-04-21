سفارة المملكة بسريلانكا تطالب السعوديين هناك بتوخي الحيطة والحذر بعد التفجيرات الدامية

أهابت سفارة المملكة بسريلانكا المواطنين السعوديين المتواجدين بالبلاد، بضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات، ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات، وذلك بعد وقوع عدد من التفجيرات في أماكن متفرقة من سريلانكا.
وأوصت السفارة المواطنين بتأجيل السفر إلى سريلانكا في الوقت الحالي حتى تنجلي الأحداث.
وشهدت العاصمة السريلانكية صباح اليوم (الأحد) وقوع 8 انفجارات في كنائس وفنادق، ما أسفر عن مـقتَل وإصابة المئات، بينهم عدد من الأجانب.وفق “أخبار 24”.
ودعت المواطنين المتواجدين هناك للتواصل معها في حال الطوارئ على هاتف شؤون السعوديين 0094722229966 أو على هاتف السفارة 0094112682087.