يستوعب 3200 رأس في الساعة.. إعادة فتح مسلخ المعيصم بمكة بعد تطويره وتحسين آلية عمله

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة تشغيل مسلخ المعيصم النموذجي بعد اكتمال إجراءات التطوير وتحسين آلية العمل به لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام.
وقالت الأمانة في بيان أصدرته اليوم الأحد إن المسلخ بات الآن يحتوي على 32 نقطة ذبح، بطاقة استيعابية 3200 رأس في الساعة، مبينة أنه يضم قسمين، الأول للمواطنين والمقيمين، والآخر للحجاج والمتعهدين.
وأوضحت أنه تم تخصيص صالات انتظار بالمسلخ، وتنظيم عملية دخول الذبائح من خلال 4 مسارات بألوان مختلفة، وتأخذ كل ذبيحة رقماً خاصاً بها ولون المسار الذي دخلت منه، حيث تتم متابعة الذبيحة عبر لوحة اإلكترونية.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن الذبائح تخضع للكشف من أطباء بيطريين قبل دخولها، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، وصلاحية لحومها للاستهلاك.
وكان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وجه خلال موسم الحج الماضي بإغلاق مسلخ المعيصم بشكل نهائي، وذلك في أعقاب تداول مقطع فيديو يظهر تكدساً كبيراً للذبائح بالمسلخ في يوم النحر، وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية الأخرى.
بعد تطويره وتحسينه وبدء العمل فيه ..
أهالي مكة يشيدون بالخدمات المقدمة في مسلخ المعيصم، وجودته ونظافته، وإجراءات استلام الذبائح التي اتسمت بالسهولة واليسر. pic.twitter.com/nPl7SDi61N
— أخبار مكة المكرمة (@AkhbarMakkah) ٢١ أبريل ٢٠١٩