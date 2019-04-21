بالفيديو والصور.. صلح بين قبيلتي ال شامر وال فهاد بالخرج

تم بحمد الله وإحسانه في يوم الجمعة ١٤/ ٨ / ١٤٤٠عقد صلح بين قبيلتي ال شامر وال فهاد بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة في الخرج والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن عايض شيخ شمل قبيلة ال فهاد والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة الدوسري والشيخ عجيان بن مقوي ال عاطف القحطاني والشيخ الشاعر سالم السامود المخلفي الحربي والشيخ حسن بن عايض الكودي الشهراني حيث توجهت قبيلة ال فهاد بوجاهة ال شافي يتقدمهم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن عايض وأبناء الشيخ محمد بن شافي ال فهاد وأبناء الشيخ فهيد بن رفعة ال فهاد والشيخ عبدالرحمن بن حمد بن خويران ال فهاد والشيخ حسين بن حمد بن شعيلان ال منصور ال هندي يام والشيخ سابر بن علي بن مسلي ال فهاد والشيخ محمد بن مهدي ال فهاد والشيخ محمد بن جابر ال فهاد حيث كان في استقبالهم قبيلة ال مرعي من ال حسين ال شامر يتقدمهم الشيخ مسعود بن سالم اللحيس وأبناء الشيخ درمان بن غريب ال مرعي وابناء الشيخ عبيد بن غريب ال مرعي والشيخ محمد اللحيس والشيخ خالد بن منصور بن وعلان والشيخ عبدالله بن منصور ال مرعي والشيخ سلمان بن شبيب ال مرعي والشيخ فهد بن منصور بن زنيفر ال مرعي حيث تكلم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن عايض مبينا اقباليتهم في رضا الله ثم رضا ال مرعي فما كان من ال مرعي الا ان رحبوا وعطوا ال فهاد وأعلنوا تنازلهم لوجه الله بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .
بعد ذلك ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي كلمة حمد الله فيها وذكر ادلة الصلح من الكتاب والسنة ثم اثنى في هذا المجال على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سلمه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمه الله مبينا اثار الصلح على السعوديين والمقيمين مبيضا على وجه ال شامر موضحا ان قبيلة ال فهاد تستحق العلوم الطيبة ، ثم ألقى الشاعر سالم السامود الحربي قصيدة بهذه المناسبة نالت استحسان الجميع .
وبهذه المناسبة صرح الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة في الخرج قائلا نشكر الله على هذه النعمة كما نشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين رعاهما الله ولا أنسى في هذا المجال جهود اصحاب السمو الملكي وزير الداخلية وامير منطقة الرياض وسمو نائب أمير المنطقة حفظهم الله شاكرا أطراف القضية والشيوخ الحاضرين سائلا الله ان يديم النعم الدينية والدنيوية والأمن والاستقرار في بلادنا تحت هذه القيادة الحكيمة .