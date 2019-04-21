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أخبار الخرج > بالصور.. مدرسة ابن خزيمة تقيم برنامج اليوم المفتوح وتكرم الطلاب المتميزبن في الأنشطة
21/04/2019   4:39 م

بالصور.. مدرسة ابن خزيمة تقيم برنامج اليوم المفتوح وتكرم الطلاب المتميزبن في الأنشطة

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أقامت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية صباح اليوم الخميس 13-8-1440 هـ برنامج اليوم المفتوح ضمن برامج ” الأسبوع الحي ” بحضور مساعد مدير الإشراف التربوي بتعليم الخرج الأستاذ فيصل الدغريري ، اشتمل برنامج اليوم المفتوح على الإفطار الجماعي في الفصول وإقامة بعض المسابقات المنوعة ،وبهذه المناسبة وجه قائد المدرسة الأستاذ محمد بن عبدالله الزهراني كلمة توجيهية لطلاب الصف السادس حثهم على الإستفادة من أوقاتهم بما ينفعهم ، كما أكد على ذلك مساعد مدير الإشراف التربوي الأستاذ فيصل الدغريري وبين للطلاب أهمية تنمية قدراتهم ومواهبهم من خلال التسجيل في أندية الحي ، عقب ذلك تم تكريم رواد الفصول الفائزة في هذا اليوم ، وتكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة من الصف السادس .

بالصور.. مدرسة ابن خزيمة تقيم برنامج اليوم المفتوح وتكرم الطلاب المتميزبن في الأنشطة

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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