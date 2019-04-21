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أخبار الخرج > وظائف إدارية وهندسية وصحية وعلى بند الأجور والمستخدمين وعلى برنامج التشغيل المباشر في جامعة الأمير سطام
21/04/2019   4:29 م

وظائف إدارية وهندسية وصحية وعلى بند الأجور والمستخدمين وعلى برنامج التشغيل المباشر في جامعة الأمير سطام

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تعلن جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن عدد من الوظائف الإدارية والهندسية ( رجال ) وعدد من الوظائف الصحية ( رجال / نساء ) وعدد من وظائف بند الأجور والمستخدمين ( رجال ) وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر ( رجال / نساء ) وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها، فعلى من تتوفر لديه الشروط من المواطنين والمواطنات ويرغب في الدخول للمسابقة التقدم عن طريق (بوابة التوظيف) عبر الموقع الالكتروني للجامعة وتسجيل معلومات وإرفاق مايثبت من مستندات وذلك ابتداءً من الأحد 16 / 8 / 1440 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 20 / 8 / 1440 هـ .

وظائف إدارية وهندسية وصحية وعلى بند الأجور والمستخدمين وعلى برنامج التشغيل المباشر في جامعة الأمير سطام

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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