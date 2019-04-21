أبطال آسيا.. الأندية السعودية في لقاءات حاسمة لضمان التأهل أو تحسين المراكز

تنطلق غداً الإثنين مباريات بطولة أبطال آسيا، فيحل الاتحاد ضيفاً على لوكوموتيف الأوزبكي، ويواجه الأهلي بيرسبوليس الإيراني، فيما يلتقي الثلاثاء النصر بمضيفه الزوراء العراقي، والهلال بالاستقلال الإيراني.
وتقام المباريات ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات، التي يسعى الاتحاد فيها لمواصلة انتصاراته والفوز على لوكوموتيف، والانفراد بصدارة المجموعة، حيث يتساوى مع الوحدة الإماراتي، برصيد 6 نقاط، وفي حال الفوز يضمن الصعود للدور الثاني.
النادي الأهلي ليس أمامه سوى الفوز على بيرسبوليس الإيراني لاستمرار المنافسة على التأهل، فلديه 3 نقاط فقط من 3 مباريات، مقابل 4 لكل من بيرسبوليس والسد القطري، في حين يتصدر باختاكور الأوزبكي بـ 5 نقاط.
أما النصر الذي حقق انتصاره الأول برباعية على الزوراء العراقي، بعد خسارتين من الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني، فيسعى لتأكيد عودته وتعزيز آماله في التأهل للدور الثاني، حيث يحل ضيفاً على الزوراء، يوم الثلاثاء في كربلاء.وفق “أخبار 24”.
أما الرابع الهلال فيريد الثأر بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الاستقلال الإيراني، حيث يواجهه يوم الثلاثاء للحفاظ على الصدارة، التي حافظ عليها في الجولة الماضية رغم الخسارة، بعد تعادل الدحيل القطري والعين الإماراتي 2-2.