وكيل دجانيني يهدد الأهلي بشكوى دولية

طالب وكيل أعمال لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس مهاجم فريق الأهلي إدارة ناديه بسرعة مستحقات لاعبه المتأخرة من دفعات عقده الاحترافي لدى إدارة النادي بجانب راتب شهرين متأخرين لم يتسلمهما اللاعب من رواتبه الشهرية.
وعلمت صحيفة من مصادرها الخاصة أن وكيل أعمال اللاعب دجانيني تفاريس قد هدد بتقديم شكوى رسمية في حال لم تلتزم إدارة النادي في السداد بعد أن منحها مهلة محددة لتسوية المستحقات المالية الخاصة بموكله.
الجدير بالذكر أن إدارة النادي الأهلي وبتدخل مباشر من الهيئة العامة للرياضة قد سددت دفعة متأخرة من عقد اللاعب جوزيف دي سوزا والمحترف في صفوف فريق الأهلي خلال اليومين الماضيين، وبدورها طالبت إدارة النادي اللاعب بسرعة الالتحاق بالتدريبات حيث يوجد في بلاده لإكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد أن أجرى عملية جراحية في عضلات البطن مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جهة أخرى، وصلت مساء أمس السبت إلى دبي بعثة فريق الأهلي لكره القدم استعداداً لملاقاة فريق بربوليس الإيراني يوم غدٍ الاثنين على ملعب آل مكتوم بنادي شباب أهلي دبي في الجولة الرابعة لفرق المجموعة في دوري الأبطال الآسيوي.
وفرض المدرب الوطني يوسف عنبر مدرب فريق الأهلي حصة تدريبية على اللاعبين بعد وقت قصير من وصولهم إلى الإمارات وتناول وجبه الغداء في مقر إقامة البعثة وخلودهم إلى الراحة، ومن المقرر أن يؤدي فريق الأهلي حصته التدريبية الرئيسية مساء اليوم السبت على ملعب المباراة ملعب آل مكتوم في نادي شباب أهلي دبي والذي اختاره مسيرو النادي الأهلي السعودي كأرض محايدة لهم عند ملاقاة الفريق الإيراني في المجموعة الآسيوية التي جمعتهم في النسخة الحالية.وفق “الشرق الأوسط”.
وكانت مباراة الفريقين في ذهاب المجموعة الآسيوية والتي جمعتهم مطلع شهر أبريل (نيسان) الجاري على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي في دبي قد انتهت بانتصار فريق بربوليس الإيراني بهدفين دون مقابل.
من جهة ثانية، يعقد عصر اليوم الأحد في دبي المؤتمر الصحافي للوطني يوسف عنبر مدرب الأهلي والخاص بالمباراة بصحبة أحد اللاعبين وسيتبعه المؤتمر الخاص بالمدرب الكرواتي برانكو مدرب فريق بربوليس الإيراني لتسليط الضوء على مواجهتهم الآسيوية مساء غدٍ الاثنين.