إمرابط جاهز.. والنصر يغادر إلى كربلاء

كشف الدولي المغربي نور الدين امرابط عن جاهزيته الطبية للمشاركة في تدريبات فريقه النصر، بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة في تدريبات الكرة التي من المنتظر أن تكون اليوم، بعد إكمال البرنامج العلاجي، وشارك إمرابط أمس في التدريبات اللياقية، في الوقت الذي طلب البرتغالي روي فيتوريا من الإدارة المشرفة على الفريق استدعاء عدد من لاعبي درجة الشباب للوقوف على مستوياتهم الفنية، في إطار تقييم أداء كافة العناصر قبل إعلان قائمة الفريق في الموسم المقبل، حيث اشترط فيتوريا خضوع اللاعبين الشباب لاختبارات فنية قبل إدارجهم في قائمة المعسكر الذي سيقام قبل انطلاقة استحقاقات الموسم المقبل.وفق “اليوم”.
وتقرر أن تغادر صباح غد الاثنين بعثة الفريق إلى مدينة كربلاء العراقية عبر طائرة خاصة استعدادا لمواجهة فريق الزوراء العراقي، في الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، وسيعلن فيتوريا اليوم القائمة الأساسية التي سيدخل بها المواجهة، والتي ينتظر أن تشهد عودة المدافع عمر هوساوي وعوض خميس.