وكيل جوميز: لا علاقة لنا بشكوى غلطة سراي

كشف لـ”الرياضية” السنغالي باتريك ميندي، وكيل أعمال الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنه لا يعلم أي شيء عن شكوى نادي غلطة سراي التركي، ضد النادي السعودي العاصمي.
وأوضح ميندي في حديث خاص لـ”الرياضية” من العين الإماراتية على هامش حضوره نهائي كأس زايد للأندية العربية، أن الشكوى التركية موضوع خاص بين الناديين لا علاقة لموكله جوميز به.
وشدد ميندي على أن جوميز سعيد جدًا في الرياض، “وسيستمر موسمًا آخر بالتأكيد فلا شيء في الوقت الراهن قد يحول بينه وبين البقاء ولا توجد أي متأخرات مالية للاعب حاليا مع ناديه السعودي”.
ودافع ميندي عن موكله أمام الآراء التي تتحدث عن انخفاض مستواه، وقال: “أنت تتحدث عن مباراتين كل أسبوع للفريق، جوميز يعمل بكل جد واحترافية للاستعداد لها لكن اللاعب بحاجة للراحة، وما حدث لجوميز إرهاق طبيعي يتعرض له أي لاعب”، مشيراً إلى تفاوت مستوى الهلال ذاته مع مدربه زوران عما كان عليه مع سلفه خيسوس، وتابع: بإمكانك مشاهدة يوفنتوس وبرشلونة ومانشستر يونايتد في أوروبا، لا يمكن أن تجد فريقًا يقدم موسمًا كاملًا بالمستوى نفسه، لا بد من أن تأتي فترة يتراجع فيها مستوى الفريق ومن ثم يعود إلى مستواه الطبيعي.