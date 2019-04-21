4 نقاط تضمن للاتحاد البقاء في الدوري وتفادي الهبوط

أصبح نادي الاتحاد قريبًا من البقاء في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
ويحتل نادي الاتحاد حاليًّا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 31 نقطة، بعد أن تمكن من الفوز على فريق النصر، ثم واصل سلسلة نتائجه الإيجابية بفوزه علي الاتفاق بهدفين نظيفين.
وذكر رئيس الاتحاد لؤي ناظر في وقت سابق، أن الاتحاد سيبقى في بطولة دوري المحترفين، في حال تمكن من الحصول على 32 أو 35 نقطة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الاتحاد عانى كثيرًا منذ بداية الموسم؛ حيث خسر 13 مباراة، وتعادل في سبعة لقاءات وفاز في ثماني مباريات فقط.