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اخبار رياضية > أول تعليق من “يوسف الثنيان” عقب خسارة الهلال لقب كأس زايد!
21/04/2019   4:21 م

أول تعليق من “يوسف الثنيان” عقب خسارة الهلال لقب كأس زايد!

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علق لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، النجم المعتزل يوسف الثنيان، وذلك عقب خسارة الهلال لقب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام نادي النجم الساحلي التونسي 2-1.

وكتب الثنيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : “بالتأكيد تضايقنا لخسارة الهلال العربية، ولم تكن مكتوبة للهلال بالرغم من الجهود التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والإدارة وأعضاء الشرف”.

وأضاف قائلاً: “ودائماً الهلال هو المرشح لكل بطولة يشارك بها، فلديه من النجوم المحترفين والمحليين القادرين على المشاركة بأكثر من بطولة وهذا مايميزه”.

وفي تغريدة أخرى تابع الثنيان: “الهلال يخسر بطولة ويحقق المزيد من البطولات ويكسب جماهيره في الحالتين، وجماهير الهلال العظيمة لم تترك هذا الكيان ولو لحظة واحدة”.وفق “المرصد”.
وأوضح أيضاً: “فريقنا لديه رجالٌ وأبطال قادرين على تجاوز الإرهاق والضغط وكل الظروف لإسعادنا، يدركون قيمة الهلال ولن يخذلوه ليستمر الهلال في إسعاد جماهيره ومحبيه”.

يذكر أن إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل وجهاز الفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكرواتي زوران ماميتش قد تعرضا لسيل عنيف من الانتقادات بعد خسارة نهائي البطولة العربية منذ يومين، وطالب الجمهور الهلالي بإقالة الأمير محمد بن فيصل من رئاسة النادي وأيضاً إقالة زوران ماميتش من قيادة الفريق فنياً.

أول تعليق من “يوسف الثنيان” عقب خسارة الهلال لقب كأس زايد!

اخبار رياضية
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