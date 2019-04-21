أول تعليق من “يوسف الثنيان” عقب خسارة الهلال لقب كأس زايد!

علق لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، النجم المعتزل يوسف الثنيان، وذلك عقب خسارة الهلال لقب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام نادي النجم الساحلي التونسي 2-1.
وكتب الثنيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : “بالتأكيد تضايقنا لخسارة الهلال العربية، ولم تكن مكتوبة للهلال بالرغم من الجهود التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والإدارة وأعضاء الشرف”.
وأضاف قائلاً: “ودائماً الهلال هو المرشح لكل بطولة يشارك بها، فلديه من النجوم المحترفين والمحليين القادرين على المشاركة بأكثر من بطولة وهذا مايميزه”.
وفي تغريدة أخرى تابع الثنيان: “الهلال يخسر بطولة ويحقق المزيد من البطولات ويكسب جماهيره في الحالتين، وجماهير الهلال العظيمة لم تترك هذا الكيان ولو لحظة واحدة”.وفق “المرصد”.
وأوضح أيضاً: “فريقنا لديه رجالٌ وأبطال قادرين على تجاوز الإرهاق والضغط وكل الظروف لإسعادنا، يدركون قيمة الهلال ولن يخذلوه ليستمر الهلال في إسعاد جماهيره ومحبيه”.
يذكر أن إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل وجهاز الفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكرواتي زوران ماميتش قد تعرضا لسيل عنيف من الانتقادات بعد خسارة نهائي البطولة العربية منذ يومين، وطالب الجمهور الهلالي بإقالة الأمير محمد بن فيصل من رئاسة النادي وأيضاً إقالة زوران ماميتش من قيادة الفريق فنياً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساكم الله بالخير
— يوسف الثنيان (@YousifAlthunian) April 20, 2019
بالتأكيد تضايقنا لخسارة الهلال العربية، ولم تكن مكتوبة للهلال بالرغم من الجهود التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والإدارة وأعضاء الشرف
ودائماً الهلال هو المرشح لكل بطولة يشارك بها، فلديه من النجوم المحترفين والمحليين القادرين على المشاركة بأكثر من بطولة وهذا مايميزه
— يوسف الثنيان (@YousifAlthunian) April 20, 2019
الهلال يخسر بطولة ويحقق المزيد من البطولات ويكسب جماهيره في الحالتين
وجماهير الهلال العظيمة لم تترك هذا الكيان ولو لحظة واحدة، فريقنا لديه رجالٌ وأبطال قادرين على تجاوز الإرهاق والضغط وكل الظروف لإسعادنا، يدركون قيمة الهلال ولن يخذلوه
ليستمر الهلال في إسعاد جماهيره ومحبيه
— يوسف الثنيان (@YousifAlthunian) April 20, 2019
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
— يوسف الثنيان (@YousifAlthunian) April 20, 2019