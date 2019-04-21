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اخبار رياضية > الهلال: عطيف يشارك بالمران.. وكاريلو يواصل الاستشفاء
21/04/2019   4:22 م

الهلال: عطيف يشارك بالمران.. وكاريلو يواصل الاستشفاء

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استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تدريباتهـم بعـد أن أراحهم الجهاز الفني يوم أمس؛ إذ أجرى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في نهائي بطولة كأس زايد مرانًا استرجاعيًّا، وأدى بقية اللاعبين مرانا اعتياديًّاـ تركز في مجمله علـى الجوانب الفنية. وتخلل مران بقية اللاعبين تدريبات فنية، ومناورة على ربع مساحة الملعب.

وشارك اللاعب عبدالله عطيف في الجـزء الأول مـن المران قبل أن يؤدي تدريبات لياقية، فيما واصل اللاعب أندري كاريلو برنامجـه التأهيلـي فـي صالة الإعداد البدني.وفق “سبق”.

ويؤدي الفريق مرانًا مغلقًا في تمام الساعة الخامسة من عصر الغد استعدادًا لمواجهة الاستقلال الإيراني.

وسيواجه الهلال ضمن منافسات المجموعة الثالثة الاستقلال الإيراني يوم الثلاثاء على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2019.

وشهدت الجولة الثالثة فوز الاستقلال على الهلال 2-1 في الدوحة.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الدحيل والاستقلال، ونقطتين للعين.

الهلال: عطيف يشارك بالمران.. وكاريلو يواصل الاستشفاء

اخبار رياضية
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