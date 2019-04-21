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أخبار محلية > أمن الدولة يكشف ملابسات إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث الزلفي
21/04/2019   4:18 م

أمن الدولة يكشف ملابسات إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث الزلفي

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أعلنت رئاسة أمن الدولة إحباط هجوم إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي صباح اليوم (الأحد)، مؤكدةً مقتَل المهاجمين وعدد أربعة إرهابيين، وإصابة ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت من إحباط الهجوم الذي وقع عند الساعة (9:49) من صباح اليوم، حيث هاجمت مجموعة إرهابية المركز في محاولة بائسة لاقتحامه.

وأكد أن قوات رئاسة أمن الدولة تصدت للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على أثرها حاليا العلاج اللازم.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، وسيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات.

أمن الدولة يكشف ملابسات إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث الزلفي

أخبار محلية
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