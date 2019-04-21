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أخبار محلية > التأمينات الاجتماعية: بإمكان المرأة المشتركة صرف مستحقاتها دون طلب مساعدة الغير
21/04/2019   4:17 م

التأمينات الاجتماعية: بإمكان المرأة المشتركة صرف مستحقاتها دون طلب مساعدة الغير

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المبالغ الخاصة بالمرأة المشتركة هي حق من حقوقها، وتستطيع التقدم بطلب صرفها في أي وقت تشاء بطريقة سهلة وميسرة عبر خدمات المؤسسة الإلكترونية أو بزيارة أحد مكاتبها دون الحاجة لطلب مساعدة الغير.

وصرح المتحدث الرسمي للتأمينات عبد الله العبد الجبار إنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار إعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر مجهولة المصدر، يدّعون فيها صعوبة استخراج حقوق المرأة من التأمينات، وأن باستطاعتهم تسهيل ذلك ودعمهم من بعض المؤثرين من خلال الإعلان عن هؤلاء عبر حساباتهم في السناب شات.

وأهابت المؤسسة بالعملاء عدم مشاركة معلوماتهم أو بياناتهم مع الغير لكي لا يتعرضوا للاحتيال والاستغلال، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء المعلنين.حسب “أخبار 24”.

التأمينات الاجتماعية: بإمكان المرأة المشتركة صرف مستحقاتها دون طلب مساعدة الغير

أخبار محلية
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