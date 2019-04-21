رفض استئناف الهلال على قرار لجنة الانضباط بشأن مشاركة حارس أحد “العويشير”

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الأحد)، رفض استئناف نادي الهلال ضد قرار لجنة الانضباط بشأن قانونية مشاركة حارس مرمى فريق أحد عبدالله العويشير خلال مباراة الفريقين ببطولة الدوري.
وأوضحت اللجنة أنها قررت قبول الطعن شكلاً، ورفضه مضموناً ومصادرة رسوم الاحتجاج، وتأييد قرار “الانضباط والأخلاق”، مؤكدةً أن قرارها نهائي لا يقبل الطعن مجدداً.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة رفضت شكوى لنادي الهلال ضد نادي أحد لإشراكه حارسه محمد العويشير، في مباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وفق”أخبار 24″.
يذكر أن نادي الهلال كان قد احتج على مشاركة “العويشير”؛ كونه تم قيده بصفته لاعبًا هاويًا عقب إغلاق باب التعاقدات الشتوية.