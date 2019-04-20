مصادر .. شخصية «من الوزن الثقيل» تستعد لخوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة

علمت مصادر أن شخصية رياضية مرموقة تحظى بقبول شريحة كبيرة في الوسط الرياضي، تعتزم الترشح رسميًا لانتخابات اتحاد كرة القدم، فور إقرارها رسميًا، خلال الجمعية العمومية غير العادية، التي ستعقد الإثنين المقبل، في مجمّع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بالعاصمة الرياض.
ويجهز المرشح المعني خطة استراتيجية نوعية قد تسهم في نقلة نوعية لرياضة كرة القدم السعودية، التي عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية؛ بسبب غياب العمل المؤسساتي والمنهجية الواضحة.
وتبرز ملفات «غربلة» اللجان واللوائح، بالإضافة إلى آلية التصويت كأبرز الملفات، التي سيعمل عليها المرشح الجديد، فضلًا عن المنتخبات الوطنية، وعلى رأسها المنتخب الأول الذي يعيش فترة فراغ فنية على الرغم من قرب خوض المنافسات القارية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.وفق “عاجل”.
إلى ذلك، بدأت تلوح في الأفق مطالبات من قبل رؤساء أندية الدرجات الثلاث الأولى والثانية والثالثة، من أجل منحها حقها الكامل في التصويت وعدم استثناء أندية معينة من اختيار الرئيس؛ حيث تنص اللائحة على مشاركة 10 أندية من أصل 20 في الدرجة الأولى على التصويت و8 أندية من الثانية و4 من الثالثة، الأمر الذي يراه البعض لا يحقق العدالة في اختيار المستقبل عبر الرئيس المنتخب.