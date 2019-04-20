“الهريفي” يقترح على إدارة الهلال الاستعانة بياسر القحطاني

قدّم النصراوي السابق، فهد الهريفي، اقتراحا لنادي الهلال بالاستعانة بياسر القحطاني للإشراف على فريق الكرة بدلا من فهد المفرج، الذي وصفه بدعمه للاعبين في الاحتجاجات وخلق الأعذار لهم.
ووجّه الهريفي كلامه لإدارة الهلال، بعد خسارة لقب بطولة كأس زايد أمام النجم الساحلي التونسي، بالهزيمة 2ـ1، مؤكدا على ضرورة مواجهة اللاعبين بأخطائهم بدلا من الحجج الواهية والحديث عن الإرهاق وأخطاء التحكيم.
وعلّق الهريفي في حسابه على “تويتر” على مقطع اعتراض لاعبي الهلال على الحكام عقب مباراة “النجم”، بأن مثل هذه المشاهد تكررت كثيرا ولا تفيد، والآوت صحيح والتسلل غير موجود، والاستشهاد بآوت غير الحقيقي كذب وخداع.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن ماحدث في غرفة الملابس قبل النهائي، من فوضى، دليل على عدم خبرة وحزم، ما شحن اللاعبين وأضاع تركيزهم.
من وجهة نظري
اشوف انه حان وقت الكابتن ياسر القحطاني في الأشراف على كرة القدم في نادي الهلال
المفرج تكرر خروجه في دعم اللاعبين على الاحتجاجات وعدم ضبط النفس
وخلق الأعذار لهم .!
وماحدث في غرفة الملابس قبل النهائي
من فوضى .!! دليل على عدم خبرة وحزم
مما شحن اللاعبين وأضاع تركيزهم
— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) April 20, 2019