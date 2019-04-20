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اخبار رياضية > تعليق ساخر من الهشبول بعد هزيمة الهلال أمام النجم : فريقك اللي ما فشلنا وينه؟
20/04/2019   11:17 م

تعليق ساخر من الهشبول بعد هزيمة الهلال أمام النجم : فريقك اللي ما فشلنا وينه؟

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أطلق الإعلامي عبدالعزيز الهشبول تعليقا ساخرا بعد هزيمة الهلال في نهائي بطولة زايد للأندية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي.

وكتب الهشبول عبر حسابه الرسمي على تويتر : الهلال فشلنا ياخي كيف فشلنا ! انهزم في المباراة النهائية طيب وفريقك اللي ما فشلنا وينه ! الووو الووووو معليش جاني اتصال !

وكانت اندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال قد شاركوا في البطولة واستطاع الهلال الوصول للدور النهائي وخسر أمام النجم الساحلي بنتيجة 2-1.وفق “المرصد”.

 

تعليق ساخر من الهشبول بعد هزيمة الهلال أمام النجم : فريقك اللي ما فشلنا وينه؟

اخبار رياضية
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