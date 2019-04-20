تعليق ساخر من الهشبول بعد هزيمة الهلال أمام النجم : فريقك اللي ما فشلنا وينه؟

أطلق الإعلامي عبدالعزيز الهشبول تعليقا ساخرا بعد هزيمة الهلال في نهائي بطولة زايد للأندية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي.
وكتب الهشبول عبر حسابه الرسمي على تويتر : الهلال فشلنا ياخي كيف فشلنا ! انهزم في المباراة النهائية طيب وفريقك اللي ما فشلنا وينه ! الووو الووووو معليش جاني اتصال !
وكانت اندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال قد شاركوا في البطولة واستطاع الهلال الوصول للدور النهائي وخسر أمام النجم الساحلي بنتيجة 2-1.وفق “المرصد”.
الهلال فشلنا ياخي
كيف فشلنا !
انهزم في المباراة النهائية
طيب وفريقك اللي ما فشلنا وينه !
الووو الووووو معليش جاني اتصال 🤨
— عبدالعزيز الهشبول (@azizalhashbool) April 19, 2019