بالفيديو .. الشباب يتخطى الحزم بثنائية سيبا وينفرد بالمركز الثالث

أضاف فريق الشباب ثلاث نقاط مهمة لرصيده، بعدما تغلب على ضيفه الحزم بـهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
شهدت المباراة بداية سريعة من جانب لاعبي الشباب، في حين كانت الفرصة الأولى للحزم في الدقيقة الثانية عن طريق ديوجو سالوماو الذي سدد على حدود منطق الجزاء، لكن الحارس محمد عواجي تصدى للكرة.
وافتتح سيبا أهداف الشباب في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء بعدما استقبل تمريرة عرضية من بوبكر تراولي داخل المنطقة، سكنت شباك حارس الحزم مليك عسلة.
وحاول لاعبو الحزم العودة سريعًا في المباراة لكن محاولاتهم لم تسفر عن خطورة حقيقة على مرمى الشباب.
وفي الدقيقة 31 تصدى مليك عسلة ببراعة لتسديدة عبد المجيد الصليهم، ورد محمد الصيعري للحزم بتسديدة داخل منطقة الجزاء لكنها وصلت سهلة في يد الحارس محمد عواجي.
وعاد سيبا للتألق مرة أخرى عندما أضاف الهدف الثاني له ولفريقه، إثر تمريره من زميله مبارك بوصوفة.
وسيطر الهدوء على مجريات اللقاء دون خطورة على مرمى الفريقين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفي البرازيلي سيبا.
واستهل الحزم شوط المباراة الثاني بإجراء تبديلين بنزول كينيدي اجبواناننيك ومجاهد المنيع بدلاً من محمد الصيعري وجون باجوي.
وسرعان ما أسهمت تبديلات الحزم في تطبيق الضغط على الشباب في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، في حين شهدت الدقيقة 57 تسديدة خطيرة من البديل مجاهد المنيع داخل منطقة جزاء الشباب، لكن كرته اصطدمت بالعارضة ليبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.حسب “عاجل”.
وحاول لاعبو الحزم تذليل الفارق وسط تراجع دفاعي من الشباب الذي أجرى تبديلين متتالين في الدقائق 76 و79 بإقحام بوديسكو ووليد العنزي بدلاً من المصابيْن عبد المجيد الصليهم وجمال الدين بلعمري.
وفي الدقيقة 88 أجرى الفريقان التبديلان الأخيران، حيث دفع مدرب الحزم دانييل أيسايلا بمحمد محسن بديلاً لديوجو سالوماو، فيما قرر مدرب الشباب ماريوس سوموديكا الاستعانة بخالد كعبي بدلاً من سيبا.
الفوز رفع رصيد الشباب إلى 53 نقطة محافظًا على المركز الثالث خلف النصر والهلال، فيما وضعت الهزيمة فريق الحزم في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة.