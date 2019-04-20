بالفيديو .. الفيصلي يزيد أوجاع الفيحاء بهدف قاتل

حسم فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، ديربي المجمعة أمام جاره الفيحاء 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
النتيجة رفعت رصيد الفيصلي إلى 43 نقطة في المركز السادس، بينما بقي الفيحاء عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر، ليتأزم موقفه في الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، قبل جولتين من نهاية البطولة.
وأعلن فريق الفيصلي عن نفسه مبكراً بهدف البرازيلي روجيريو عند الدقيقة 5، لكن الفيحاء استطاع العودة سريعاً بهدف تعادل بواسطة مهاجمه الكولومبي دانيل أسبريا عند الدقيقة 13.
ولم تدم فرحة الفيحاء بالتعادل أكثر من ثلاث دقائق ليتقدم الفيصلي مجدداً عنطريق مدافعه الكرواتي انتي بيليتش عند الدقيقة 16، قبل أن يعود البرازيلي روجيريو لتسجيل هدفة الشخصي الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة 25.
وقبل نهاية الزمن الرسمي للشوط الأول بدقيقة، أضاف أسبريا الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء “44”، ليقلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.وفق “الرياضية”.
وفي الشوط الثاني، واصل الفيحاء ضغطه بغية إدراك التعادل وكان له ما أرد، عندما أدرك السويدي ناهير بيسارا التعادل للفريق البرتقالي عند الدقيقة 69، وقبل النهاية بدقائق خطف الفيصلي هدف الانتصار عن طريق رأسية مدافعه الكرواتي أنتي بولتش، لتنتهي المباراة بفوز الفيصلي 4-3.
هذا، ويحل الفيحاء ضيفاً على الرائد 11 مايو المقبل، بينما يحل الفيصلي ضيفاً على الأهلي في ذات اليوم ضمن الجولة الـ29 من الدوري المحلي.