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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأحد
20/04/2019   11:10 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأحد

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد (الأحد) نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تُصحب بانخفاض في درجات الحرارة، على تبوك والجوف والحدود الشمالية المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة، والرياض والشرقية.

ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، وستجل أعلى درجة حرارة في وادي الدواسر (38 درجة) مئوية، وأدنى درجة بطريف (6 درجات).وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأحد

أخبار محلية
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