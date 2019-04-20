تمكّنت فرق الدفاع المدني بجدة من السيطرة على حريق نشب في خزان ديزل تابع لمغسلة ملابس، في حرم محطة وقود، على طريق الحرمين.
وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد بن سرحان، أن الدفاع المدني تلقى بلاغا باندلاع حريق في محطة تجارية على طريق الحرمين، حيث توجهت فرق الإطفاء إلى الموقع لإخماده.
وأضاف أن الحريق نشب في خزان ديزل تابع لمغسلة ملابس على سطح مبنى مكون من دورين لعدد من المحال التجارية وسكن للعمال بداخل حرم محطة وقود.
وأكد بن سرحان السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن فرق التحقيق باشرت مهامها في كشف مسبباته.
وفق “أخبار 24”.