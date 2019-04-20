فاز الرباع السعودي منصور آل سليم بثلاث ميداليات ذهبية، في منافسات رفع الأثقال وزن 55 كجم ببطولة آسيا المقامة بمدينة نينغبو الصينية.
وتوِّج آل سليم بالميداليات الثلاث في منافسات “الخطف، والنتر، والمجموع” ببطولة آسيا، ليصبح أول رباع سعودي في تاريخ “رفع الأثقال” يحقق ميدالية ذهبية آسيوية للكبار.
وأظهر مقطع فيديو لحظة رفع علم المملكة وعزف السلام الملكي السعودي في حفل التتويج، فيما توشح البطل آل سليم بالعلم السعودي وهو يقف في قلب منصة التتويج متوسطاً الفائِزَين بالمركزين الثاني والثالث.
عزف السلام الملكي السعودي خلال تتويج البطل منصور ال سليم 🇸🇦 pic.twitter.com/p7AgBaFa3c
— نادي الترجي السعودي (@altarajiclub) ٢٠أبريل ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.