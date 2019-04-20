“الفراج” يمتدح سامي الجابر.. ويؤكد: الهلال مثل العائلات الكبيرة

امتدح الإعلامي الرياضي وليد الفراج رئيس الهلال السابق سامي الجابر، بعد تغريدات الأخير تعليقاً على تصريحات لرئيس الهلال الحالي الأمير محمد بن فيصل انتقده خلالها، معرباً عن تقديره لنادي الهلال ومعتبراً أنه مثل العائلات الكبيرة.
وكان الفراج يعلق على تغريدة للجابر أكد فيها الأخير أنه ليس الكاسب وليس الأمير محمد هو الخاسر من التصريحات المتبادلة بينهما، لكن الخاسر والكاسب هو الهلال، داعياً البيت الهلال لـ”دعم الزعيم في كل أحواله وكل ظروفه”، وشدد في تغريدته على أن دفاع المدرج الهلالي عنه “يزعجه جداً إذا كان ثمنه استقرار الهلال”.
حيث قال الفراج تعليقاً على ذلك: “عندما يخرج الرجل في قمة لحظات الانفعال بهذا الخطاب العاقل المسؤول فإنني أجدد احترامي وتقديري لبيئة نادي الهلال ولسامي الجابر ابن هذه البيئة، إنه نادٍ مثل العائلات الكبيرة، لا يمنح الصغار فرصة التشفي باسم وتاريخ ومكانة عائلتهم، أبو عبد الله كنت عند مستوى الموقف”.وفق “أخبار 24”.
وكان رئيس الهلال محمد بن فيصل وصف الرئيس السابق سامي الجابر بأنه يحب الظهور والاستعراض، وذلك في تصريحات تلفزيونية عقب خسارة الهلال البطولة العربية أمام النجم الساحلي أول أمس (الخميس).
ورد الجابر على الأمير محمد بن فيصلبدعوته للتركيز مع الهلال والمحافظة على استقرار الفريق وهيبته، وأضاف: “أعلم وأنت تعلم أن علاقتي بك متميزة وتأكد أنني أزعجني ما يحدث فهو لأنه يضر الهلال فقط، وغداً نلتقي وتتأكد الجماهير أن انفعالك و حماسك اللحظي لن يؤثر بعلاقتي بك”.
عندما يخرج الرجل في قمه لحظات الانفعال بهذا الخطاب العاقل المسؤول فإنني أجدد احترامي وتقديري لبيئة نادي الهلال ولسامي الجابر ابن هذه البيئة، إنه نادٍ مثل العائلات الكبيرة، لا يمنح الصغار فرصة التشفي باسم وتاريخ ومكانه عائلتهم ، أبو عبد الله كنت عند مستوى الموقف 🙏 https://t.co/MASXuFkEdx
— وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ١٩ أبريل ٢٠١٩