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أخبار محلية > “العدل”: 52 ألف جلسة قضائية وصدور 29 ألف حكم وقرار تنفيذ الأسبوع المنصرم
20/04/2019   1:28 م

“العدل”: 52 ألف جلسة قضائية وصدور 29 ألف حكم وقرار تنفيذ الأسبوع المنصرم

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كشفت وزارة العدل عن أن محاكم المملكة عقدت خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم نحو 52 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يقارب 18 ألف حكم قضائي، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ.

وقدمت المرافق العدلية خلال نفس الفترة ما يزيد على 178 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.

وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 91927 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 21964 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 64510 عمليات خلال الفترة ذاتها.وفق “أخبار 24”.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

“العدل”: 52 ألف جلسة قضائية وصدور 29 ألف حكم وقرار تنفيذ الأسبوع المنصرم

أخبار محلية
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