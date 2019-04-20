اليوم.. تختتم الجولة الـ28 بمواجهتي الرياض والمجمعة

تستكمل غداً السبت، مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهتين، حيث يستضيف في الأولى فريق الشباب الأول لكرة القدم نظيره الحزم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في لقاء يسعى خلاله الأبيض الشبابي لتعزيز موقعه في المركز الثالث، المؤهل إلى دوري أبطال آسيا في نسختها المقبلة، فيما يسعى الحزم إلى التقدم في سلم الترتيب.
ويحتل الفريق الشبابي الذي كسب مواجهة الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 50 نقطة، في يحل ضيفه في المركز الحادي عشر بـ 30 نقطة.
وفي المواجهة الثانية، يحل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، الذي يمتلك في رصيده 40 نقطة، في المركز السادس، ضيفًا على الفيحاء صاحب المركز الـ 13 بـ28 نقطة، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في لقاء يأمل خلاله الفريق البرتقالي بحصد النقاط للهروب من مناطق تحوفها مخاطر الهبوط.وفق “الرياضية”.