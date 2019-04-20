بالفيديو.. حسين عبدالغني: الأهلي يمر بضغوط ونلعب لأجل سمعته

أكد حسين عبدالغني قائد فريق الأهلي، أن النادي يمر بظروف صعبة مما جعله في ضغوط كبيرة، ومنها الخروج من البطولة العربية وكأس الملك وتأخره في جدول ترتيب الدوري.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن الشيء الأهم حاليًا هو اللعب من أجل سمعة وتاريخ النادي الأهلي، مضيفًا: الشللية خارج النادي.
وأشار إلى أن فوساتي قدم كل شيء مع النادي، ولكن المسألة مسألة توفيق.
وتغلب النادي الأهلي بصعوبة بالغة على ضيفه الوحدة، بنتيجة 3-2، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ28 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.حسب “أخبار 24”.
ورفع الأهلي رصيده للنقطة 49، ليقفز للمركز الرابع مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 39 نقطة في المركز السابع.
حسين عبدالغني – قائد فريق #الأهلي: الفريق يمر بظروف صعبة مما جعله في ضغوط .. ونلعب الآن لسمعة “تاريخ” النادي الأهلي .. و “الشللية” خارج النادي.#الاهلي_الوحدةpic.twitter.com/sAHWyrOVyN
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) 19 avril 2019