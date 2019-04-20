الشهري.. حامل لواء السعوديين في قائمة الهدافين

يحمل صالح الشهري لاعب فريق الرائد الأول لكرة القدم، لواء اللاعبين السعوديين في قائمة هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، باحتلاله المركز السادس بـ14 هدفاً، في القائمة التي يتصدرها المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر بـ29 هدفاً.
ويحل بالمركز الثاني في قائمة الهدافين الكاميروني لياندر توامبا لاعب التعاون بـ19 هدفاً، متساوياً مع الفرنسي بافيتمبتي جوميز لاعب الهلال بنفس الرصيد، ليهما السوري عمر السومة لاعب الأهلي بـ18 هدفاً، يأتي بعده زميله في الفريق الجداوي دجانيني تفاريس بـ16 هدفاً.
هذا ويعتبر الشهري، السعودي الوحيد الذي استطاع تسجيل «سوبر هاتريك» و«هاتريك» خلال الموسم الجاري، حيث سجل أربعة أهداف في مواجهة فريقه أمام الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري، فيما سجل ثلاثة أهداف في مواجهة فريقه، يوم الجمعة، التي كسبها أمام أحد بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من المسابقة.وفق “الرياضية”.