بالفيديو.. محمد عواد: علاقتي بالوحدة تنتهي بنهاية الموسم

أكد محمد عواد -حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة- أن علاقته بالفريق ستنتهي بنهاية الموسم، وأنه سيعود إلى ناديه (الإسماعيلي) المصري ويبدأ في بحث العروض المقدمة له للانتقال في الموسم المقبل.
وكشف عواد خلال مقابلة مع قناة “الرياضية” السعودية عقب مباراة الوحدة والأهلي أمس (الجمعة)، عن أن إدارة الأهلي لم تفاوضه للاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل.
وشدد حارس الوحدة على أن زملاءه بالفريق أدوا ما عليهم رغم الخسارة بهدفين لثلاثة من الأهلي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ28 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “أخبار 24”.
محمد عواد – حارس فريق #الوحدة: علاقتي مع الوحدة انتهت.#الأهلي_الوحدةpic.twitter.com/VBsjumhrXd
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) 19 avril 2019